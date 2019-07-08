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Зеленський підписав указ про
запровадження 4G по всій...

Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:53

Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом року зв'язок четвертого покоління (4G) має охопити всю територію України.

Дивися повний текст Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій країні до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:53

Хотелось бы узнать больше подробностей.
4 G даже в киеве не везде работает.
К тому же вопрос больше касается средсттв на закупку оборудования и т.д. как он будет регулироваться указом президента не очень понятно
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:11

Re: Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій...

За чей щет банкет?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:42

"так называемый 800-й диапазон" имеется в виду GSM-1800 ? )
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:32

  Nickoss1 написав:"так называемый 800-й диапазон" имеется в виду GSM-1800 ? )


Имеется в виду именно 800-й диапазон - там волна длинная, а ее проникающая способность - высокая. Таким образом маленьким количеством базовых станций достигается большое покрытие.

Скорости передачи данных будут далекими от максимальных, но при этом достаточными с учетом небольшого количества пользователей в сельской местности.

4G на частоте 800 МГц сможет стабильно выдавать 8-10 Мбит/c, что за глаза для рядового юзера.

Другое дело, что этот диапазон загажен. В основном телевидением, но есть и военные. И расчистить его для мобильных операторов, просто подписав Указ, невозможно. Необходимо провести большую техническую и административную работу.

Хорошо, что воля власти есть. Но это не будет сделано до конца года. Если справятся до конца следующего, то это можно назвать успехом
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:14

3g привели бы в порядок.... что МТС, что Киевстар - качество связи плохое.
Монополии......
Национализировать их пора из-за войны с Россией.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:03

  blueiceua написав:Хотелось бы узнать больше подробностей.


Ознайомливайтесь :)
https://www.president.gov.ua/documents/4972019-27953
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:27

summacut
Cпасибо. Больше похоже на декларацию о намерениях.
Думаю правильнее было бы обязать законодательно объязать оеспечить переход всех операторов как минимум на 3G - тоесть - заменить оборудование(станции) на ттой частоте что у они работают. А так ничего из этого не выйдет по моему мнению.
blueiceua
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