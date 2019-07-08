Незважаючи на те, що світова криза може початися з Китаю, поки що торгова війна КНР і США зіграла Україні на руку.
Дивися повний текст У Нацбанку назвали \"плюси\" для України від торгової війни США і Китаю.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 16:19
У Нацбанку назвали "плюси" для України від торгової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку назвали \"плюси\" для України від торгової війни США і Китаю.
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:20
такое впечатление, что статья про северного соседа, которого интересует прежде всего цена на нефть и газ в любом контексте. При этом игнорирует товары сбивающие эти цены вниз (электромобили, солнечные электростанции, утепляющие технологии и т.д.). Вместо Россия рерайтер внес Украина, чтобы актуализировать свою статейку.
Кто сомневается пусть узнает о постыдных объемах поставки мяса из Украины в Китай и расслабится. :)
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