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У Нацбанку назвали "плюси"
для України від торгової...

У Нацбанку назвали "плюси" для України від торгової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:19

У Нацбанку назвали "плюси" для України від торгової...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що світова криза може початися з Китаю, поки що торгова війна КНР і США зіграла Україні на руку.

Дивися повний текст У Нацбанку назвали \"плюси\" для України від торгової війни США і Китаю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:20

такое впечатление, что статья про северного соседа, которого интересует прежде всего цена на нефть и газ в любом контексте. При этом игнорирует товары сбивающие эти цены вниз (электромобили, солнечные электростанции, утепляющие технологии и т.д.). Вместо Россия рерайтер внес Украина, чтобы актуализировать свою статейку.

Кто сомневается пусть узнает о постыдных объемах поставки мяса из Украины в Китай и расслабится. :)
buratinyo
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