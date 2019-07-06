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Курси криптовалют: Ринок
зростає на новинах з Кіпру

Курси криптовалют: Ринок зростає на новинах з Кіпру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:31

Курси криптовалют: Ринок зростає на новинах з Кіпру

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш ліквідні криптовалюти в понеділок, 8 липня, зростають в ціні на новинах про те, що Кіпр почне регулювати криптовалюти до кінця 2019 року.

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