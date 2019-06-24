RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оновлення А-Банку: більше
технологій и вище лояльність з...

Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:21

Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з...

Пропонуємо до обговорення:
А-Банк пропонує своїм клієнтам новий додаток і карту з максимально високим лімітом в 200 000 грн.

Дивися повний текст Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з новою кредиткою на 200 000 грн та унікальним додатком.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89716
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:21

Хотів запитати, чи є в цьому супер-пупер "додатку" українська мова, але побачивши фото слайдів презентації, розумію, що запитання риторичне :( Панове з А-Банку, ви взагалі в курсі, в якій ви країні працюєте?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2066
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:08

"Вперше в Україні було використано вертикальне оформлення, яке виділяє кредитку серед продуктів інших банків..."
Идеа банк уже несколько лет предлагает карты с вертикальным дизайном.
DONALD
 
Повідомлень: 86
З нами з: 23.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:27

Тут больше рекламы банка, чем действительно технологий.
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 15.09.08
Подякував: 142 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:13

Глюки уже больше месяца с этим "новым процессингом"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8755
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6129 раз.
Подякували: 2398 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:18

  0mage0 написав:Хотів запитати, чи є в цьому супер-пупер "додатку" українська мова, але побачивши фото слайдів презентації, розумію, що запитання риторичне :( Панове з А-Банку, ви взагалі в курсі, в якій ви країні працюєте?

Питання, скарги та побажання по роботі банку надсилайте на e-mail: help@a-bank.com.ua
https://a-bank.com.ua/contacts
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8311
З нами з: 03.11.08
Подякував: 674 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Giroi і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит онлайн «по-людськи»: як можна обійтися без банку...
R2 » Пон 01 лип, 2019 17:25
5 386
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 09:33
1rbceyz2
Оновлення MIUI виводить із ладу смартфони Xiaomi
R2 » Чет 27 чер, 2019 09:10
6 318
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 21:08
nikolajkot848
Для Viber представлено велике оновлення
R2 » Пон 24 чер, 2019 12:58
2 120
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 14:30
solovej08

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73089)
10.07.2019 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.