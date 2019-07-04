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"Не все так погано, як
малюється": Данилишин розповів...

"Не все так погано, як малюється": Данилишин розповів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:48

"Не все так погано, як малюється": Данилишин розповів...

Пропонуємо до обговорення:
Наступний уряд має достатній запас міцності, щоб не втратити ті позиції, які були сформовані минулими урядами.

Дивися повний текст \"Не все так погано, як малюється\": Данилишин розповів про рівень ВВП в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:48

Сейчас мы видим, что уже 14 кварталов подряд растет уровень ВВП, даже за второй квартал 2019 года, по моим оценкам, мы будем иметь рост ВВП 3,7% ± 0,2% – это весьма значительный показатель


Понятное дело, это когда Порошенко надо было сваливать, тогда вопили про зубожиння.

А сейчас зубожиння магическим образом исчезло. :mrgreen:
Sommer
 
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