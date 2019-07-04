Наступний уряд має достатній запас міцності, щоб не втратити ті позиції, які були сформовані минулими урядами.
Дивися повний текст \"Не все так погано, як малюється\": Данилишин розповів про рівень ВВП в Україні.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 20:48
"Не все так погано, як малюється": Данилишин розповів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Не все так погано, як малюється\": Данилишин розповів про рівень ВВП в Україні.
Додано: Вів 09 лип, 2019 20:48
Понятное дело, это когда Порошенко надо было сваливать, тогда вопили про зубожиння.
А сейчас зубожиння магическим образом исчезло. :mrgreen:
Додано: Вів 09 лип, 2019 21:15
хаха, вот и прошло зубожиння само собой, достаточно было просто зеленкой помазать вавку в голове 73 процентов
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