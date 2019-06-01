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Президент підписав указ про
зняття перешкод для бізнесу...

Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:52

Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ для запобігання створенню перешкод для бізнесу на митниці.

Дивися повний текст Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу на митниці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:52

"...внимание правоохранительных органов обратили на то, что этого делать больше нельзя." - Ок, спасибо, поняли. Мы будем искать другие пути, как скачать с бизнеса деньги. Простите за беспокойство. (с) правоохранительные органы.

PS: ЗЕ-руководители действительно такие наивные или держат нас всех за идиотов ?
LutsMan
 
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