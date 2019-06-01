Президент України Володимир Зеленський підписав указ для запобігання створенню перешкод для бізнесу на митниці.
Дивися повний текст Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу на митниці.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 20:52
Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу на митниці.
Додано: Вів 09 лип, 2019 20:52
"...внимание правоохранительных органов обратили на то, что этого делать больше нельзя." - Ок, спасибо, поняли. Мы будем искать другие пути, как скачать с бизнеса деньги. Простите за беспокойство. (с) правоохранительные органы.
PS: ЗЕ-руководители действительно такие наивные или держат нас всех за идиотов ?
Додано: Вів 09 лип, 2019 21:52
Re: Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу.
Речи пишут действительно по Добкину.
Сказать как президент, что телемост нельзя проводить, потому что придут какие-то люди в балаклавах, побьют журналистов и сожгут телеканал, похоже на сумасшедший дом.
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