Президент України Володимир Зеленський підписав указ для запобігання створенню перешкод для бізнесу на митниці.
Дивися повний текст Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу на митниці.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лип, 2019 20:52
Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу на митниці.
Додано: Вів 09 лип, 2019 20:52
"...внимание правоохранительных органов обратили на то, что этого делать больше нельзя." - Ок, спасибо, поняли. Мы будем искать другие пути, как скачать с бизнеса деньги. Простите за беспокойство. (с) правоохранительные органы.
PS: ЗЕ-руководители действительно такие наивные или держат нас всех за идиотов ?
Додано: Вів 09 лип, 2019 21:52
Re: Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу.
Речи пишут действительно по Добкину.
Сказать как президент, что телемост нельзя проводить, потому что придут какие-то люди в балаклавах, побьют журналистов и сожгут телеканал, похоже на сумасшедший дом.
Додано: Сер 10 лип, 2019 08:45
Re: Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу.
Почему? Мы в Украине живем, у нас война в стране.
Можно действительно сказать, что все что делается против интересов страны во всех сферах будет наказуемо.
Хочешь ходить с флажком днр, ходи, но придут какие-то люди и и поломают ручки/ножки. И это нормально!
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:05
Что нормально, а если подойдут неизвестные люди и проломят вам голову, потому что им покажется, что ваша футболка напоминает им что-то плохое. Тема внесудебных эскадронов смерти широко практиковалась у латиносов и Камбодже, а в Китае были хунвейбины, которые следили за прическами и делали люстрацию.
Но они в Европу не шли как задекларировано у нас в Конституции.
|