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Президент підписав указ про
зняття перешкод для бізнесу...

Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:52

Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ для запобігання створенню перешкод для бізнесу на митниці.

Дивися повний текст Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу на митниці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:52

"...внимание правоохранительных органов обратили на то, что этого делать больше нельзя." - Ок, спасибо, поняли. Мы будем искать другие пути, как скачать с бизнеса деньги. Простите за беспокойство. (с) правоохранительные органы.

PS: ЗЕ-руководители действительно такие наивные или держат нас всех за идиотов ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:52

Re: Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу.

LutsMan написав:"...внимание правоохранительных органов обратили на то, что этого делать больше нельзя." - Ок, спасибо, поняли. Мы будем искать другие пути, как скачать с бизнеса деньги. Простите за беспокойство. (с) правоохранительные органы.

PS: ЗЕ-руководители действительно такие наивные или держат нас всех за идиотов ?


Речи пишут действительно по Добкину.
Сказать как президент, что телемост нельзя проводить, потому что придут какие-то люди в балаклавах, побьют журналистов и сожгут телеканал, похоже на сумасшедший дом.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:45

Re: Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу.

  freeze написав:Сказать как президент, что телемост нельзя проводить, потому что придут какие-то люди в балаклавах, побьют журналистов и сожгут телеканал, похоже на сумасшедший дом.

Почему? Мы в Украине живем, у нас война в стране.
Можно действительно сказать, что все что делается против интересов страны во всех сферах будет наказуемо.
Хочешь ходить с флажком днр, ходи, но придут какие-то люди и и поломают ручки/ножки. И это нормально!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:05

  Rainbow написав:
  freeze написав:Сказать как президент, что телемост нельзя проводить, потому что придут какие-то люди в балаклавах, побьют журналистов и сожгут телеканал, похоже на сумасшедший дом.

Почему? Мы в Украине живем, у нас война в стране.
Можно действительно сказать, что все что делается против интересов страны во всех сферах будет наказуемо.
Хочешь ходить с флажком днр, ходи, но придут какие-то люди и и поломают ручки/ножки. И это нормально!



Что нормально, а если подойдут неизвестные люди и проломят вам голову, потому что им покажется, что ваша футболка напоминает им что-то плохое. Тема внесудебных эскадронов смерти широко практиковалась у латиносов и Камбодже, а в Китае были хунвейбины, которые следили за прическами и делали люстрацию.
Но они в Европу не шли как задекларировано у нас в Конституции.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:25

Re: Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу.

"Проломят голову"? В теории государства и права (это наука такая), государство имеет несколько характеристик которые позволяют отличить его от других социальных образований. Одной из них есть монополия на насилие - право и возможность безнаказанного ограничения прав и свобод граждан, включая физические наказания, вплоть до убийства (смертная казнь), совершаемое (насилие) по наперед предусмотренным процедурам и правилам (уголовный кодекс). Если на определенной территории такая монополия не действует или физическое насилие применяется безнаказанно не уполномоченными лицами, структурами, не по писанным правилам (законам), это означает, что на этой территории нет государства (возможны вариации его начальной стадии формирования или конечной стадии существования). Правовое государство (читай, эффективное, устойчивое, развитое, сильное) обеспечивает эту монополию уже на стали пресечения готовящегося нарушения своего монопольного права на насилие и обеспечивает максимально высокий процент наказания за уже произошедшее нарушение своего права на монополию применения насилия путём применения этого насилия.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:16

а когда он займётся своими непосредственными обязанностями?...
Cler
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