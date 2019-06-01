Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу...

Додано: Сер 10 лип, 2019 10:25

"Проломят голову"? В теории государства и права (это наука такая), государство имеет несколько характеристик которые позволяют отличить его от других социальных образований. Одной из них есть монополия на насилие - право и возможность безнаказанного ограничения прав и свобод граждан, включая физические наказания, вплоть до убийства (смертная казнь), совершаемое (насилие) по наперед предусмотренным процедурам и правилам (уголовный кодекс). Если на определенной территории такая монополия не действует или физическое насилие применяется безнаказанно не уполномоченными лицами, структурами, не по писанным правилам (законам), это означает, что на этой территории нет государства (возможны вариации его начальной стадии формирования или конечной стадии существования). Правовое государство (читай, эффективное, устойчивое, развитое, сильное) обеспечивает эту монополию уже на стали пресечения готовящегося нарушения своего монопольного права на насилие и обеспечивает максимально высокий процент наказания за уже произошедшее нарушение своего права на монополию применения насилия путём применения этого насилия.