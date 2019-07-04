RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді розробили законопроект,
який допоможе завершити...

В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:09

В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Дивися повний текст В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити «проблемні» недобудови.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89706
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:09

Примите законопроект, чтоб наказывать жестоко за застройку не по нормам. На каждом углу уже лепить начали свои недоновострои.
Skiw
 
Повідомлень: 610
З нами з: 04.04.15
Подякував: 29 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові штрафи за сміття - законопроект
R2 » Вів 09 лип, 2019 07:23
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 07:23
0mage0
Уряд посилить вимоги до туроператорів - законопроект
R2 » Чет 04 лип, 2019 16:46
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 16:46
EKO
В уряді назвали суму на дороги у Бюджеті-2020
R2 » Сер 03 лип, 2019 13:31
2 70
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 10:57
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6980)
09.07.2019 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.