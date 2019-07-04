Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Дивися повний текст В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити «проблемні» недобудови.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 22:09
В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити «проблемні» недобудови.
Додано: Вів 09 лип, 2019 22:09
Примите законопроект, чтоб наказывать жестоко за застройку не по нормам. На каждом углу уже лепить начали свои недоновострои.
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