Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Дивися повний текст В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити «проблемні» недобудови.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 22:09
В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити «проблемні» недобудови.
Додано: Вів 09 лип, 2019 22:09
Примите законопроект, чтоб наказывать жестоко за застройку не по нормам. На каждом углу уже лепить начали свои недоновострои.
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:04
"В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити «проблемні» недобудови"
це капець! :))))))))
проблема недобудов - відсутність грошей. якщо забудовник вкрав гроші та втік, яким чином законопроект дозволить добудувати? законопроект змусить когось безплатно працювати?
Додано: Сер 10 лип, 2019 11:21
Правительству нужно разрабатывать законопроект, который сделает НЕВОЗМОЖНЫМ появление новых таких недостроев.
Сами разрешают продавать застройщикам воздух по цене квартир, а потом носятся с недостроями.
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:12
Re: В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити.
Внимательно читайте, что написано:
"возможности проведения конкурса по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта, и изъятия этого объекта вместе с земельным участком для завершения достройки;
экономических стимулов для завершения строительства новыми заказчиками и возможных источников финансирования достройки"
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