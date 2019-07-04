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В уряді розробили законопроект,
який допоможе завершити...

В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:09

В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Дивися повний текст В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити «проблемні» недобудови.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:09

Примите законопроект, чтоб наказывать жестоко за застройку не по нормам. На каждом углу уже лепить начали свои недоновострои.
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:04

"В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити «проблемні» недобудови"

це капець! :))))))))

проблема недобудов - відсутність грошей. якщо забудовник вкрав гроші та втік, яким чином законопроект дозволить добудувати? законопроект змусить когось безплатно працювати?
simpson_ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:21

Правительству нужно разрабатывать законопроект, который сделает НЕВОЗМОЖНЫМ появление новых таких недостроев.
Сами разрешают продавать застройщикам воздух по цене квартир, а потом носятся с недостроями.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:12

Re: В уряді розробили законопроект, який допоможе завершити.

  simpson_ukrainian написав:якщо забудовник вкрав гроші та втік, яким чином законопроект дозволить добудувати?

Внимательно читайте, что написано:
"возможности проведения конкурса по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта, и изъятия этого объекта вместе с земельным участком для завершения достройки;
экономических стимулов для завершения строительства новыми заказчиками и возможных источников финансирования достройки"
Конрад Карлович
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