Китай працює над новим планом розвитку галузі транспортних засобів на нових джерелах енергії (NEV) на 2021-2035 роки.
Дивися повний текст Китай розробляє 15-річний план розвитку автотранспорту на нових джерелах енергії.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 07:28
Китай розробляє 15-річний план розвитку автотранспорту...
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Дивися повний текст Китай розробляє 15-річний план розвитку автотранспорту на нових джерелах енергії.
Додано: Сер 10 лип, 2019 07:29
Ви хоч напишіть, що це таке, "транспортні засоби на нових джерелах енергії". За таким запитом я не знайшов нічого, окрім цієї статті, а за запитом NEV знайшов оце
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