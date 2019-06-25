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Китай розробляє 15-річний план
розвитку автотранспорту...

Китай розробляє 15-річний план розвитку автотранспорту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 07:28

Китай розробляє 15-річний план розвитку автотранспорту...

Пропонуємо до обговорення:
Китай працює над новим планом розвитку галузі транспортних засобів на нових джерелах енергії (NEV) на 2021-2035 роки.

Дивися повний текст Китай розробляє 15-річний план розвитку автотранспорту на нових джерелах енергії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 07:29

Ви хоч напишіть, що це таке, "транспортні засоби на нових джерелах енергії". За таким запитом я не знайшов нічого, окрім цієї статті, а за запитом NEV знайшов оце https://en.wikipedia.org/wiki/Neighborh ... ic_Vehicle - про такі машинки мова?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:56

  0mage0 написав:Ви хоч напишіть, що це таке, "транспортні засоби на нових джерелах енергії". За таким запитом я не знайшов нічого, окрім цієї статті, а за запитом NEV знайшов оце https://en.wikipedia.org/wiki/Neighborh ... ic_Vehicle - про такі машинки мова?


Так, хтось облажався. NEV це дiйсно Neighborhood Electric Vehicle, а хтось вирішив що N це New.
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