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В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лип, 2019 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни в Україні в червні 2019 року в порівнянні з травнем знизилися на 0,5%.
Дивися повний текст В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію
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R2
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Додано: Сер 10 лип, 2019 08:38
Вообще, дефляция в нашей стране при нынешней ситуации это крайне негативное событие.
Но учитывая "особенности" нашей статистики, все не так плохо.
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Rainbow
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:16
Говорить о дефляции летом по сравнению с маем по крайней мере не корректно - потому что есть фактор сезонности на фрукты, овощи, отсутствие отопительного сезона и почти повсеместно горячей воды, а соответственно и потребления газа.
да и сам уровень в пределах 0,5 % в пределах статистической погрешности.
Предвыборная манипуляция цифрами.
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blueiceua
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:32
blueiceua написав:
Говорить о дефляции летом по сравнению с маем по крайней мере не корректно - потому что есть фактор сезонности на фрукты, овощи, отсутствие отопительного сезона и почти повсеместно горячей воды, а соответственно и потребления газа.
да и сам уровень в пределах 0,5 % в пределах статистической погрешности.
Предвыборная манипуляция цифрами.
Помимо сезонного фактора, если и другой, фундаментальный - отсутствие денег у населения (или что еще хуже - отсутствие населения как такового
)!
Уже два тревожных звоночка за последние месяцы - снижаются сбережения (1) и отмечается нетто-продажа валюты (2), несмотря на крайне выгодный курс для ее приобретения.
Дефляция - это кризис спроса! В других условиях цены не снижаются. Очевидно, что экономика остановила рост
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zРадио
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:53
zРадио написав:
Помимо сезонного фактора, если и другой, фундаментальный - отсутствие денег у населения (или что еще хуже - отсутствие населения как такового
)!
Уже два тревожных звоночка за последние месяцы - снижаются сбережения (1) и отмечается нетто-продажа валюты (2), несмотря на крайне выгодный курс для ее приобретения.
Дефляция - это кризис спроса! В других условиях цены не снижаются. Очевидно, что экономика остановила рост
У нас это тождественно дефлорации.
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ruvex
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:34
ruvex написав: zРадио написав:
Помимо сезонного фактора, если и другой, фундаментальный - отсутствие денег у населения (или что еще хуже - отсутствие населения как такового
)!
Уже два тревожных звоночка за последние месяцы - снижаются сбережения (1) и отмечается нетто-продажа валюты (2), несмотря на крайне выгодный курс для ее приобретения.
Дефляция - это кризис спроса! В других условиях цены не снижаются. Очевидно, что экономика остановила рост
У нас это тождественно дефлорации.
Да будет вам
Дефлорация - это первый и единственный раз. А у нас - регулярно в разные места и в разных позах (facepalm)
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zРадио
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Додано: Сер 10 лип, 2019 14:50
zРадио написав: ruvex написав: zРадио написав:
Помимо сезонного фактора, если и другой, фундаментальный - отсутствие денег у населения (или что еще хуже - отсутствие населения как такового
)!
Уже два тревожных звоночка за последние месяцы - снижаются сбережения (1) и отмечается нетто-продажа валюты (2), несмотря на крайне выгодный курс для ее приобретения.
Дефляция - это кризис спроса! В других условиях цены не снижаются. Очевидно, что экономика остановила рост
У нас это тождественно дефлорации.
Да будет вам
Дефлорация - это первый и единственный раз. А у нас - регулярно в разные места и в разных позах (facepalm)
Ну хоть в этом у тебя разнообразие.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:10
"Жилье, вода, электроэнергия, ... подешевели на 1,4%" - это мягко говоря враньё!...
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:00
Ещё помню отличную дефляцию летом 2009-го
))
Правда, в этот раз так легко не отделаемся...
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:41
Sommer написав: zРадио написав:
Да будет вам
Дефлорация - это первый и единственный раз. А у нас - регулярно в разные места и в разных позах (facepalm)
Ну хоть в этом у тебя разнообразие.
Палишься - если у тебя не так же, значит живешь (и троллишь) ты не в Украине
И не нужно рассказывать сказки, что у меня так, а у тебя - иначе. Динамика цен одинакова и для богатых, и для бедных, и для правых, и для левых...
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zРадио
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