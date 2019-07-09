RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні вперше за рік
зафіксовано дефляцію

В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:38

В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни в Україні в червні 2019 року в порівнянні з травнем знизилися на 0,5%.

Дивися повний текст В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89717
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:38

Вообще, дефляция в нашей стране при нынешней ситуации это крайне негативное событие.
Но учитывая "особенности" нашей статистики, все не так плохо.
Rainbow
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:16

Говорить о дефляции летом по сравнению с маем по крайней мере не корректно - потому что есть фактор сезонности на фрукты, овощи, отсутствие отопительного сезона и почти повсеместно горячей воды, а соответственно и потребления газа.
да и сам уровень в пределах 0,5 % в пределах статистической погрешности.
Предвыборная манипуляция цифрами.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 373
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:32

  blueiceua написав:Говорить о дефляции летом по сравнению с маем по крайней мере не корректно - потому что есть фактор сезонности на фрукты, овощи, отсутствие отопительного сезона и почти повсеместно горячей воды, а соответственно и потребления газа.
да и сам уровень в пределах 0,5 % в пределах статистической погрешности.
Предвыборная манипуляция цифрами.


Помимо сезонного фактора, если и другой, фундаментальный - отсутствие денег у населения (или что еще хуже - отсутствие населения как такового :mrgreen: )!

Уже два тревожных звоночка за последние месяцы - снижаются сбережения (1) и отмечается нетто-продажа валюты (2), несмотря на крайне выгодный курс для ее приобретения.

Дефляция - это кризис спроса! В других условиях цены не снижаются. Очевидно, что экономика остановила рост
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2896
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1727 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:53

  zРадио написав:Помимо сезонного фактора, если и другой, фундаментальный - отсутствие денег у населения (или что еще хуже - отсутствие населения как такового :mrgreen: )!

Уже два тревожных звоночка за последние месяцы - снижаются сбережения (1) и отмечается нетто-продажа валюты (2), несмотря на крайне выгодный курс для ее приобретения.

Дефляция - это кризис спроса! В других условиях цены не снижаются. Очевидно, что экономика остановила рост

У нас это тождественно дефлорации.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8310
З нами з: 03.11.08
Подякував: 674 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:34

  ruvex написав:
  zРадио написав:Помимо сезонного фактора, если и другой, фундаментальный - отсутствие денег у населения (или что еще хуже - отсутствие населения как такового :mrgreen: )!

Уже два тревожных звоночка за последние месяцы - снижаются сбережения (1) и отмечается нетто-продажа валюты (2), несмотря на крайне выгодный курс для ее приобретения.

Дефляция - это кризис спроса! В других условиях цены не снижаются. Очевидно, что экономика остановила рост

У нас это тождественно дефлорации.


Да будет вам :D Дефлорация - это первый и единственный раз. А у нас - регулярно в разные места и в разных позах (facepalm) :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2896
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1727 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:50

  zРадио написав:
  ruvex написав:
  zРадио написав:Помимо сезонного фактора, если и другой, фундаментальный - отсутствие денег у населения (или что еще хуже - отсутствие населения как такового :mrgreen: )!

Уже два тревожных звоночка за последние месяцы - снижаются сбережения (1) и отмечается нетто-продажа валюты (2), несмотря на крайне выгодный курс для ее приобретения.

Дефляция - это кризис спроса! В других условиях цены не снижаются. Очевидно, что экономика остановила рост

У нас это тождественно дефлорации.


Да будет вам :D Дефлорация - это первый и единственный раз. А у нас - регулярно в разные места и в разных позах (facepalm) :mrgreen:


Ну хоть в этом у тебя разнообразие.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4478
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:10

"Жилье, вода, электроэнергия, ... подешевели на 1,4%" - это мягко говоря враньё!...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2797
З нами з: 15.07.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:00

Re: В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію

Ещё помню отличную дефляцию летом 2009-го :)))
Правда, в этот раз так легко не отделаемся...
Amid
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 12.06.08
Подякував: 100 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:41

  Sommer написав:
  zРадио написав:
Да будет вам :D Дефлорация - это первый и единственный раз. А у нас - регулярно в разные места и в разных позах (facepalm) :mrgreen:


Ну хоть в этом у тебя разнообразие.


Палишься - если у тебя не так же, значит живешь (и троллишь) ты не в Украине :mrgreen:

И не нужно рассказывать сказки, что у меня так, а у тебя - иначе. Динамика цен одинакова и для богатых, и для бедных, и для правых, и для левых...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2896
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1727 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні відновлено проведення великої приватизації
R2 » Сер 10 лип, 2019 11:47
2 44
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 14:42
Sommer
Інфляція в Україні стійко сповільнюється - Нацбанк
R2 » Сер 10 лип, 2019 13:00
1 27
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 13:00
LuckyG
В Україні автовиробництво впало на чверть
R2 » Вів 09 лип, 2019 11:05
6 166
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 12:49
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (924)
10.07.2019 18:17
Альфа-Банк (73093)
10.07.2019 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.