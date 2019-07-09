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В Україні вперше за рік
зафіксовано дефляцію

В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:47

Re: В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію

дефлорацию ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:53

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:
Да будет вам :D Дефлорация - это первый и единственный раз. А у нас - регулярно в разные места и в разных позах (facepalm) :mrgreen:


Ну хоть в этом у тебя разнообразие.


Палишься - если у тебя не так же, значит живешь (и троллишь) ты не в Украине :mrgreen:

И не нужно рассказывать сказки, что у меня так, а у тебя - иначе.


У меня 100% не "регулярно в разные места и в разных позах".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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