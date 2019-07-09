Споживчі ціни в Україні в червні 2019 року в порівнянні з травнем знизилися на 0,5%.
Дивися повний текст В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 08:38
В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію.
Додано: Сер 10 лип, 2019 08:38
Вообще, дефляция в нашей стране при нынешней ситуации это крайне негативное событие.
Но учитывая "особенности" нашей статистики, все не так плохо.
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:16
Говорить о дефляции летом по сравнению с маем по крайней мере не корректно - потому что есть фактор сезонности на фрукты, овощи, отсутствие отопительного сезона и почти повсеместно горячей воды, а соответственно и потребления газа.
да и сам уровень в пределах 0,5 % в пределах статистической погрешности.
Предвыборная манипуляция цифрами.
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:32
Помимо сезонного фактора, если и другой, фундаментальный - отсутствие денег у населения (или что еще хуже - отсутствие населения как такового )!
Уже два тревожных звоночка за последние месяцы - снижаются сбережения (1) и отмечается нетто-продажа валюты (2), несмотря на крайне выгодный курс для ее приобретения.
Дефляция - это кризис спроса! В других условиях цены не снижаются. Очевидно, что экономика остановила рост
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:10
"Жилье, вода, электроэнергия, ... подешевели на 1,4%" - это мягко говоря враньё!...
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:00
Re: В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію
Ещё помню отличную дефляцию летом 2009-го ))
Правда, в этот раз так легко не отделаемся...
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