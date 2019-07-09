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В Україні вперше за рік
зафіксовано дефляцію

В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:38

В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни в Україні в червні 2019 року в порівнянні з травнем знизилися на 0,5%.

Дивися повний текст В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:38

Вообще, дефляция в нашей стране при нынешней ситуации это крайне негативное событие.
Но учитывая "особенности" нашей статистики, все не так плохо.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:16

Говорить о дефляции летом по сравнению с маем по крайней мере не корректно - потому что есть фактор сезонности на фрукты, овощи, отсутствие отопительного сезона и почти повсеместно горячей воды, а соответственно и потребления газа.
да и сам уровень в пределах 0,5 % в пределах статистической погрешности.
Предвыборная манипуляция цифрами.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:32

  blueiceua написав:Говорить о дефляции летом по сравнению с маем по крайней мере не корректно - потому что есть фактор сезонности на фрукты, овощи, отсутствие отопительного сезона и почти повсеместно горячей воды, а соответственно и потребления газа.
да и сам уровень в пределах 0,5 % в пределах статистической погрешности.
Предвыборная манипуляция цифрами.


Помимо сезонного фактора, если и другой, фундаментальный - отсутствие денег у населения (или что еще хуже - отсутствие населения как такового :mrgreen: )!

Уже два тревожных звоночка за последние месяцы - снижаются сбережения (1) и отмечается нетто-продажа валюты (2), несмотря на крайне выгодный курс для ее приобретения.

Дефляция - это кризис спроса! В других условиях цены не снижаются. Очевидно, что экономика остановила рост
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:10

"Жилье, вода, электроэнергия, ... подешевели на 1,4%" - это мягко говоря враньё!...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:00

Re: В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію

Ещё помню отличную дефляцию летом 2009-го :)))
Правда, в этот раз так легко не отделаемся...
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:10

Плохо вы помните, она была летом 2008
dotster
 
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