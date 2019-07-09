В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію

Додано: Сер 10 лип, 2019 20:07

Cler написав: "Жилье, вода, электроэнергия, ... подешевели на 1,4%" - это мягко говоря враньё!... "Жилье, вода, электроэнергия, ... подешевели на 1,4%" - это мягко говоря враньё!...

Та все вранье. Что там подешевело, что можно отнести к классической дефляции, а не сезонным колебаниям цен на а-ля помидоры? Ответ - НИЧЕГО.Наоборот - рост цен в долларах особенно потрясающий, если учитывать снижение численности украинского населения с частичной заменой его неграми, евреями, турками, азиатами. Квартиры за год подорожали в долларах на 16-18%, и это не смотря на войну на Востоке, которую продвигают путин и вероятно порошенко до сих пор. Налицо объективная долларовая инфляция, которая проявилась четко с приходом к президентской власти обычного практика, менеджера и юриста в одном лице. А инфляция в нынешней ситуацииэто положительный момент. Объясню почему.С уходом из власти брехунца, зарубежные инвесторы, после поездок Зеленского во Францию, организации встреч с лидерами Евросоюза, его прямых и конструктивных речей иностранные толстосумы явно приняли решение вложить денег в ОВГЗ и причем наперегонки. И ставки на ОВГЗ начали снижаться - Украина берет деньги теперь под меньший процент. Здорово? Конечно. Наглядным подтверждением прихода толстосумов является неожиданное для многих снижение курса доллара в обменках, дефицит трехмесячных ОВГЗ в продаже и рост продаж двухгодичных ОВГЗ, чего ранее не наблюдалось вообще никогда. Это первые ласточки, которые добры и ласковы к Украине.За ними обычно следуют реальные инвестиции от иностранцев с чуть более меньшими кошельками, но при этом их намного больше и их инвестиции направлены в реальную экономику. Областей для инвестиций в Украине масса: ядерная энергетика, электромобилестроение, кораблестроение, сельское хозяйство. Все эти области могут принять триллионы долларов за год. Главное, чтобы слова Зеленского не расходились с делом, у Украины было две правильные цели - мир и галопирующий рост экономики, которая позволит вернуть Украине ценнейшие в мире высокообразованные человеческие ресурсы, разбазаренные преступником порошенко.