Споживчі ціни в Україні в червні 2019 року в порівнянні з травнем знизилися на 0,5%.
Дивися повний текст В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 08:38
В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію.
Додано: Сер 10 лип, 2019 08:38
Вообще, дефляция в нашей стране при нынешней ситуации это крайне негативное событие.
Но учитывая "особенности" нашей статистики, все не так плохо.
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:16
Говорить о дефляции летом по сравнению с маем по крайней мере не корректно - потому что есть фактор сезонности на фрукты, овощи, отсутствие отопительного сезона и почти повсеместно горячей воды, а соответственно и потребления газа.
да и сам уровень в пределах 0,5 % в пределах статистической погрешности.
Предвыборная манипуляция цифрами.
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:32
Помимо сезонного фактора, если и другой, фундаментальный - отсутствие денег у населения (или что еще хуже - отсутствие населения как такового )!
Уже два тревожных звоночка за последние месяцы - снижаются сбережения (1) и отмечается нетто-продажа валюты (2), несмотря на крайне выгодный курс для ее приобретения.
Дефляция - это кризис спроса! В других условиях цены не снижаются. Очевидно, что экономика остановила рост
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:10
"Жилье, вода, электроэнергия, ... подешевели на 1,4%" - это мягко говоря враньё!...
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:00
Re: В Україні вперше за рік зафіксовано дефляцію
Ещё помню отличную дефляцию летом 2009-го ))
Правда, в этот раз так легко не отделаемся...
Додано: Сер 10 лип, 2019 18:51
dotster
Ай , да, действительно 2008. В 2009м всё устаканилось с 12и до 8и.
Додано: Сер 10 лип, 2019 20:07
Та все вранье. Что там подешевело, что можно отнести к классической дефляции, а не сезонным колебаниям цен на а-ля помидоры? Ответ - НИЧЕГО.
Наоборот - рост цен в долларах особенно потрясающий, если учитывать снижение численности украинского населения с частичной заменой его неграми, евреями, турками, азиатами. Квартиры за год подорожали в долларах на 16-18%, и это не смотря на войну на Востоке, которую продвигают путин и вероятно порошенко до сих пор. Налицо объективная долларовая инфляция, которая проявилась четко с приходом к президентской власти обычного практика, менеджера и юриста в одном лице. А инфляция в нынешней ситуации
это положительный момент. Объясню почему.
С уходом из власти брехунца, зарубежные инвесторы, после поездок Зеленского во Францию, организации встреч с лидерами Евросоюза, его прямых и конструктивных речей иностранные толстосумы явно приняли решение вложить денег в ОВГЗ и причем наперегонки. И ставки на ОВГЗ начали снижаться - Украина берет деньги теперь под меньший процент. Здорово? Конечно. Наглядным подтверждением прихода толстосумов является неожиданное для многих снижение курса доллара в обменках, дефицит трехмесячных ОВГЗ в продаже и рост продаж двухгодичных ОВГЗ, чего ранее не наблюдалось вообще никогда. Это первые ласточки, которые добры и ласковы к Украине.
За ними обычно следуют реальные инвестиции от иностранцев с чуть более меньшими кошельками, но при этом их намного больше и их инвестиции направлены в реальную экономику. Областей для инвестиций в Украине масса: ядерная энергетика, электромобилестроение, кораблестроение, сельское хозяйство. Все эти области могут принять триллионы долларов за год. Главное, чтобы слова Зеленского не расходились с делом, у Украины было две правильные цели - мир и галопирующий рост экономики, которая позволит вернуть Украине ценнейшие в мире высокообразованные человеческие ресурсы, разбазаренные преступником порошенко.
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