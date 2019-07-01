RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Toyota показала новий електромобіль
на сонячних батареях...

Toyota показала новий електромобіль на сонячних батареях...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:13

Toyota показала новий електромобіль на сонячних батареях...

Пропонуємо до обговорення:
Японський автовиробник Toyota оголосив, що починає тестувати нові високоефективні сонячні елементи на електромобілях, які зможуть збільшити дальність ходу на 56 км на день.

Дивися повний текст Toyota показала новий електромобіль на сонячних батареях (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89709
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:13

56 км это многим до работы и обратно. Это уже интересно. Это не самолеты аккумуляторами шпиговать.
p_a_l
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явився новий сегмент фінансового ринку
R2 » Вів 09 лип, 2019 08:51
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 08:51
Tamagoch
З 1 липня діятиме новий порядок із присвоєння адрес...
R2 » Пон 01 лип, 2019 20:41
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 20:41
w1961
В Україні запрацював новий ринок електроенергії
R2 » Пон 01 лип, 2019 13:56
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 14:34
purik_e

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.