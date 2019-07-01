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Toyota показала новий електромобіль на сонячних батареях...
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:13
Пропонуємо до обговорення:
Японський автовиробник Toyota оголосив, що починає тестувати нові високоефективні сонячні елементи на електромобілях, які зможуть збільшити дальність ходу на 56 км на день.
Дивися повний текст Toyota показала новий електромобіль на сонячних батареях (фото)
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:13
56 км это многим до работы и обратно. Это уже интересно. Это не самолеты аккумуляторами шпиговать.
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p_a_l
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