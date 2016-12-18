Компанії США в цілому втратили 45 млрд доларів за 2018 рік внаслідок 2 млн кібератак.
Дивися повний текст Штати втратили 45 мільярдів через кібератаки у 2018 році.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 10:04
Штати втратили 45 мільярдів через кібератаки у 2018 році
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Дивися повний текст Штати втратили 45 мільярдів через кібератаки у 2018 році.
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:04
На кого бы еще расписать улетучившиеся десятки миллиардов.
Не иначе как хакеры с Ассанджем напакостили.
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