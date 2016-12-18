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Штати втратили 45 мільярдів
через кібератаки у 2018 році

Штати втратили 45 мільярдів через кібератаки у 2018 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:04

Штати втратили 45 мільярдів через кібератаки у 2018 році

Пропонуємо до обговорення:
Компанії США в цілому втратили 45 млрд доларів за 2018 рік внаслідок 2 млн кібератак.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:04

На кого бы еще расписать улетучившиеся десятки миллиардов.
Не иначе как хакеры с Ассанджем напакостили.
blueiceua
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