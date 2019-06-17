З-поміж самовисуванців 19% кандидатів (близько 330 осіб) є безробітними.
Дивися повний текст Мажоритарка: 19% самовисуванців – безробітні (інфографіка).
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Додано: Сер 10 лип, 2019 10:47
Мажоритарка: 19% самовисуванців – безробітні (інфографіка)
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Дивися повний текст Мажоритарка: 19% самовисуванців – безробітні (інфографіка).
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:47
не совсем понятно - они стоят на учете в центрах занятости и получают пособие? если нет - то за что они тогда живут и организовывают свои предвыборные компании? может стоит этим заняться налоговой? хотя о чем это я - это ж Украина...
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