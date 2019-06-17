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Мажоритарка: 19% самовисуванців
– безробітні (інфографіка)

Мажоритарка: 19% самовисуванців – безробітні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:47

Мажоритарка: 19% самовисуванців – безробітні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
З-поміж самовисуванців 19% кандидатів (близько 330 осіб) є безробітними.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:47

не совсем понятно - они стоят на учете в центрах занятости и получают пособие? если нет - то за что они тогда живут и организовывают свои предвыборные компании? может стоит этим заняться налоговой? хотя о чем это я - это ж Украина...
RomanTik
 
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