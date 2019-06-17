З-поміж самовисуванців 19% кандидатів (близько 330 осіб) є безробітними.
Дивися повний текст Мажоритарка: 19% самовисуванців – безробітні (інфографіка).
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Додано: Сер 10 лип, 2019 10:47
Мажоритарка: 19% самовисуванців – безробітні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мажоритарка: 19% самовисуванців – безробітні (інфографіка).
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:47
не совсем понятно - они стоят на учете в центрах занятости и получают пособие? если нет - то за что они тогда живут и организовывают свои предвыборные компании? может стоит этим заняться налоговой? хотя о чем это я - это ж Украина...
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:40
ну нет у нас такой работы - муж владелицы бизнеса ))
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:44
Re: Мажоритарка: 19% самовисуванців – безробітні (інфографік
в стране безработица, кого вы хотите увидеть на выборах?
вообще надо разделять понятия "безработный" и "не работающий"
Додано: Чет 11 лип, 2019 07:02
А в чем вы видите принципиальную разницу? Откуда средства?
Вообще регистрационный взнос 40тыс.грн. с каких доходов уплачивается? Три подряд выигрыша в лотерею (как Ляшко) или биткоины по 100$ в свое время прикупил? А еще и не дешевая агитационная компания будет.
Наверное все кандидаты должны были бы при регистрации подавать и декларацию о доходах.
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:23
1. наследство
2. рента от депозитов/аренды квартир/акций
3. попрошайничество
4. иждивенчество
может быть ещё есть легальные варианты.
принципиальная разница в том что безработному НУЖНА РАБОТА, а неработающему нет.
У нас до сих пор работает совковый стереотип: нет работы = нет денег, на практике с зарплатой 300$ получается наоборот, кто работает у того нет денег.
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:55
Вопрос не в том, нужна ли ему работа или нет. Это никого особо не интересует. Вопрос в том, заплатил ли гражданин и сколько налогов со своих доходов, что бы считаться законопослушным гражданином и претендовать на должность народного депутата.
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:56
Кузя это другой вопрос, сумма оплаченных налогов должна идти 1й строкой программы.
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:58
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