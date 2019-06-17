Мажоритарка: 19% самовисуванців – безробітні (інфографіка)

PasserBy написав:
Соглашусь
Плохо не то, что такие кандидаты появляются - в конце концов, и в США, и в Западной Европе хватает желающих не платить налоги. Плохо то, что в США и ЕС такие люди становятся объектом внимания налоговой, а в украинских реалиях масса людей, декларирующих свою приверженность европейским стандартам, не видит ничего плохого появлении таких кадидатов.
наберём армию инспекторов которые за 15к зарплаты принесут ценную инфу что 85% неработающего населения живут если не в нищете то в бедности и налогов там собирать не с чего. Остальные 15% деньги держат в офшорах, особняк и 5 джипов с охраной в аренде. Каждый месяц он выигрывает 500$ в лотерею с которой уплачены все налоги и на 400$ арендует у пожилой бабушки джипы и особняк. Идите к ней спрашивайте откуда джипы.
У людей должна быть мотивация работать и платить налоги. Если такой мотивации нет (300уе в месяц - слабая мотивация) причину нужно искать в законах, и налоговые инспекторы здесь не помогут.