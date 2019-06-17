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Мажоритарка: 19% самовисуванців
– безробітні (інфографіка)

Мажоритарка: 19% самовисуванців – безробітні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:29

  PasserBy написав:
  Кузя написав:
Вопрос не в том, нужна ли ему работа или нет. Это никого особо не интересует. Вопрос в том, заплатил ли гражданин и сколько налогов со своих доходов, что бы считаться законопослушным гражданином и претендовать на должность народного депутата.


Соглашусь
Плохо не то, что такие кандидаты появляются - в конце концов, и в США, и в Западной Европе хватает желающих не платить налоги. Плохо то, что в США и ЕС такие люди становятся объектом внимания налоговой, а в украинских реалиях масса людей, декларирующих свою приверженность европейским стандартам, не видит ничего плохого появлении таких кадидатов.

наберём армию инспекторов которые за 15к зарплаты принесут ценную инфу что 85% неработающего населения живут если не в нищете то в бедности и налогов там собирать не с чего. Остальные 15% деньги держат в офшорах, особняк и 5 джипов с охраной в аренде. Каждый месяц он выигрывает 500$ в лотерею с которой уплачены все налоги и на 400$ арендует у пожилой бабушки джипы и особняк. Идите к ней спрашивайте откуда джипы.

У людей должна быть мотивация работать и платить налоги. Если такой мотивации нет (300уе в месяц - слабая мотивация) причину нужно искать в законах, и налоговые инспекторы здесь не помогут.
vitaliian
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