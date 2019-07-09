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В Україні відновлено проведення великої приватизації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лип, 2019 11:47
Пропонуємо до обговорення:
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив скаргу Фонду державного майна на рішення судів попередніх інстанцій та розблокував процес призначення інвестиційних радників для проведення приватизації 6 великих державних компаній.
Дивися повний текст В Україні відновлено проведення великої приватизації
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Додано: Сер 10 лип, 2019 11:47
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