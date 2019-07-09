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В Україні відновлено
проведення великої приватизації

В Україні відновлено проведення великої приватизації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:47

В Україні відновлено проведення великої приватизації

Пропонуємо до обговорення:
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив скаргу Фонду державного майна на рішення судів попередніх інстанцій та розблокував процес призначення інвестиційних радників для проведення приватизації 6 великих державних компаній.

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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:47

Все, что недопилили...
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:42

Зрада! Распродажа ценностей барыгам! Остановите Порошенко... стоп, это же Зеленский.

Тогда все хорошо, расходитесь. Мы все президенты, диджитал и т.д - идите в фейсбук, не мешайте пилить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:30

О чем вы тут кричите? Давно пора все продать, купит инвестор, вложит деньги.
А то стоит разваливается, зато в госсобственности.
То же самое и с землей. Землю не продадим/не отдадим, пусть дальше бурьянами заростает.
Rainbow
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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