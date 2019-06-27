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Офіс президента виступив
проти скорочення митниць

Офіс президента виступив проти скорочення митниць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:49

Офіс президента виступив проти скорочення митниць

Пропонуємо до обговорення:
Заступник керівника Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук вважає передчасними розмови про скорочення кількості митниць до 5 або 6.

Дивися повний текст Офіс президента виступив проти скорочення митниць.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:49

Работать и так некому, какое сокращение？
Dikoy
 
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