Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в червні 2019 року заробив 169,5 тис. грн, але з урахуванням усіх податкових відрахувань отримав 136,5 тис. грн.
Дивися повний текст Стали відомі зарплати головних антикорупціонерів країни.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:03
Стали відомі зарплати головних антикорупціонерів країни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стали відомі зарплати головних антикорупціонерів країни.
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:03
Не плохо живут эти "органы" за счёт денег налогоплательщиков.Только вот результатов работы НОЛЬ.
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:08
Почему же - они покрывают главных корупционеров, об этом и статья.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:15
Зарплаты у них шикарные.
Только эффективности нкакой.
Ни одного коррупционера которого они бы посадили и доказали его виновность не припомню за все время их существования.
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