RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стали відомі зарплати головних
антикорупціонерів країни

Стали відомі зарплати головних антикорупціонерів країни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:03

Стали відомі зарплати головних антикорупціонерів країни

Пропонуємо до обговорення:
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в червні 2019 року заробив 169,5 тис. грн, але з урахуванням усіх податкових відрахувань отримав 136,5 тис. грн.

Дивися повний текст Стали відомі зарплати головних антикорупціонерів країни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89719
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:03

Не плохо живут эти "органы" за счёт денег налогоплательщиков.Только вот результатов работы НОЛЬ.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1717
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:08

  sena_2008atp написав:Не плохо живут эти "органы" за счёт денег налогоплательщиков.Только вот результатов работы НОЛЬ.

Почему же - они покрывают главных корупционеров, об этом и статья.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8309
З нами з: 03.11.08
Подякував: 674 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:15

Зарплаты у них шикарные.
Только эффективности нкакой.
Ни одного коррупционера которого они бы посадили и доказали его виновность не припомню за все время их существования.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 373
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:39

за доступ к государственной тайне — 8,5 тыс. грн

Чем ниже ранг чиновника, тем больше ему платят за доступ к государственной тайне. Оригинально. Оплата за воздух.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 12.12.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:23

Как показывает криминальная хроника, астрономические зарплаты не являются фактором, сдерживающим коррупцию. Единственно действенное средство - это неотвратимость наказания.
Сколько чиновнику не положи оклад, ему вскоре этого будет мало. Рост запросов всегда опережает рост доходов.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1061
З нами з: 13.03.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ще дві країни хочуть перейти на євро
R2 » Сер 10 лип, 2019 20:40
1 42
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 20:40
buratinyo
Відомі перші результати запуску оптового ринку...
R2 » Сер 10 лип, 2019 19:52
2 36
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 20:21
ggl_inter
Туристи визначили найнебезпечніші країни
R2 » Нед 07 лип, 2019 17:59
3 150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 11:34
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (926)
10.07.2019 22:50
Альфа-Банк (73101)
10.07.2019 22:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.