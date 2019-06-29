Кабінет міністрів України погодив законопроект про виділення 1 мільярда гривень дотацій державним шахтам.
Дивися повний текст Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 14:55
Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій.
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:55
Як можуть державні шахти потребувати дотацій, якщо ми імпортуємо вугілля? Що це за маячня?
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