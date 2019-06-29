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Державним шахтам виділять
1 млрд грн дотацій

Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:55

Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України погодив законопроект про виділення 1 мільярда гривень дотацій державним шахтам.

Дивися повний текст Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:55

Як можуть державні шахти потребувати дотацій, якщо ми імпортуємо вугілля? Що це за маячня?
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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