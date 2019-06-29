Кабінет міністрів України погодив законопроект про виділення 1 мільярда гривень дотацій державним шахтам.
Дивися повний текст Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 14:55
Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій.
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:55
Як можуть державні шахти потребувати дотацій, якщо ми імпортуємо вугілля? Що це за маячня?
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:19
Одни делают вид что что то добывают. Другие делают вид что делают все условия чтобы что то добывать.
Их всех нужно садить на проценты. Добыл столько то, получи за это столько то. Не добыл, не получил. А то как с Чернобыльцами. Ликвидаторов реальных мало, зато липовых много.
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