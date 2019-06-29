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Державним шахтам виділять
1 млрд грн дотацій

Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:55

Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України погодив законопроект про виділення 1 мільярда гривень дотацій державним шахтам.

Дивися повний текст Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:55

Як можуть державні шахти потребувати дотацій, якщо ми імпортуємо вугілля? Що це за маячня?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:19

  0mage0 написав:Як можуть державні шахти потребувати дотацій, якщо ми імпортуємо вугілля? Що це за маячня?

Одни делают вид что что то добывают. Другие делают вид что делают все условия чтобы что то добывать.
Их всех нужно садить на проценты. Добыл столько то, получи за это столько то. Не добыл, не получил. А то как с Чернобыльцами. Ликвидаторов реальных мало, зато липовых много.
p_a_l
 
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