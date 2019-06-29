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Державним шахтам виділять
1 млрд грн дотацій

Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:55

Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України погодив законопроект про виділення 1 мільярда гривень дотацій державним шахтам.

Дивися повний текст Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:55

Як можуть державні шахти потребувати дотацій, якщо ми імпортуємо вугілля? Що це за маячня?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:19

  0mage0 написав:Як можуть державні шахти потребувати дотацій, якщо ми імпортуємо вугілля? Що це за маячня?

Одни делают вид что что то добывают. Другие делают вид что делают все условия чтобы что то добывать.
Их всех нужно садить на проценты. Добыл столько то, получи за это столько то. Не добыл, не получил. А то как с Чернобыльцами. Ликвидаторов реальных мало, зато липовых много.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:28

Пилите Шура, пилите, они золотые !
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Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:17

  0mage0 написав:Як можуть державні шахти потребувати дотацій, якщо ми імпортуємо вугілля? Що це за маячня?

Украина в 2019 г. заплатила России около $1 млрд за уголь
Украина в январе-июне 2019 года потратила на импорт каменного угля и антрацита 1,476 млрд долларов. Соответствующую информацию обнародовала украинская государственная фискальная служба, передает корреспондент ИА REGNUM. Ведомство уточняет, что в нынешнем году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 4,2% — по сравнению с январем-июнем 2018 г. Традиционно, крупнейшими поставщиками для Украины являлись Россия, США и Казахстан.
Согласно информации ведомства, в денежном выражении импорт угля из России за первое полугодие 2019 года достиг 921,3 млн долларов (62,4% от общей суммы), из США — 469 млн долларов (31% от общей суммы). Из Казахстана Украина импортировала достаточно номинальные объемы угля на сумму 62,2 млн долларов (4,22%).

https://regnum.ru/news/economy/2664149.html
Почти уверен, значительная часть этого российского угля добыта в Донбассе и куплена потом Украиной за валюту. Хороший бизнес для тех, кто просто переделывает счета-фактуры в инвойсы.
Волгарь
 
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