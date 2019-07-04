Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій

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0mage0 написав:Як можуть державні шахти потребувати дотацій, якщо ми імпортуємо вугілля? Що це за маячня?
Одни делают вид что что то добывают. Другие делают вид что делают все условия чтобы что то добывать. Их всех нужно садить на проценты. Добыл столько то, получи за это столько то. Не добыл, не получил. А то как с Чернобыльцами. Ликвидаторов реальных мало, зато липовых много.
0mage0 написав:Як можуть державні шахти потребувати дотацій, якщо ми імпортуємо вугілля? Що це за маячня?
Украина в 2019 г. заплатила России около $1 млрд за уголь
Украина в январе-июне 2019 года потратила на импорт каменного угля и антрацита 1,476 млрд долларов. Соответствующую информацию обнародовала украинская государственная фискальная служба, передает корреспондент ИА REGNUM. Ведомство уточняет, что в нынешнем году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 4,2% — по сравнению с январем-июнем 2018 г. Традиционно, крупнейшими поставщиками для Украины являлись Россия, США и Казахстан. Согласно информации ведомства, в денежном выражении импорт угля из России за первое полугодие 2019 года достиг 921,3 млн долларов (62,4% от общей суммы), из США — 469 млн долларов (31% от общей суммы). Из Казахстана Украина импортировала достаточно номинальные объемы угля на сумму 62,2 млн долларов (4,22%).
https://regnum.ru/news/economy/2664149.html Почти уверен, значительная часть этого российского угля добыта в Донбассе и куплена потом Украиной за валюту. Хороший бизнес для тех, кто просто переделывает счета-фактуры в инвойсы.
0mage0 написав:Як можуть державні шахти потребувати дотацій, якщо ми імпортуємо вугілля? Що це за маячня?
Україна в 2019 р заплатила Росії близько $ 1 млрд за вугілля
Майже впевнений, значна частина цього російського вугілля здобута в Донбасі і куплена потім Україною за валюту. Хороший бізнес для тих, хто просто переробляє рахунки-фактури в інвойси.
Це ще одне сумне питання, що ми платимо агресору мільярди доларів за вугілля, яке він добуває на наших же окупованих територіях. Я б до такого цинізму не додумався. Але тут про інше. Якщо ми імпортуємо вугілля, значить вугілля власного видобутку має повністю купуватися і використовуватися, адже вугілля не вистачає (інакше навіщо імпорт?) А значить за нього платяться гроші, то як шахти можуть бути збитковими і потребувати дотацій? Це суцільна маячня.