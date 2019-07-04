RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У червні населення занесло в
банки на депозити майже 15 млрд

У червні населення занесло в банки на депозити майже 15 млрд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:14

У червні населення занесло в банки на депозити майже 15 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках в банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 2,8% з 506,9 млрд гривень станом на 1 червня до 521,115 млрд гривень на 1 липня.

Дивися повний текст У червні населення занесло в банки на депозити майже 15 млрд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89717
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:15

Интересной была бы статистика, за кого проголосовало это население, которое занесло в банки?
p_a_l
 
Повідомлень: 2168
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:31

Зубожиння такое зубожиння.

Как здесь пели совсем недавно? "Народу даже на еду не хватает"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4478
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Державним шахтам виділять 1 млрд грн дотацій
R2 » Сер 10 лип, 2019 14:55
2 42
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 16:19
p_a_l
Населення передмістя Києва зросте більш ніж в 2 рази за...
R2 » Суб 06 лип, 2019 20:48
9 308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 14:32
Faceless
НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців
R2 » Чет 04 лип, 2019 10:45
5 158
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 14:16
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73093)
10.07.2019 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.