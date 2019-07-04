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У червні населення занесло в банки на депозити майже 15 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках в банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 2,8% з 506,9 млрд гривень станом на 1 червня до 521,115 млрд гривень на 1 липня.
Дивися повний текст У червні населення занесло в банки на депозити майже 15 млрд
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:15
Интересной была бы статистика, за кого проголосовало это население, которое занесло в банки?
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:31
Зубожиння такое зубожиння.
Как здесь пели совсем недавно? "Народу даже на еду не хватает"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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