У червні населення занесло в банки на депозити майже 15 млрд

Додано: Сер 10 лип, 2019 16:31

Зубожиння такое зубожиння.



Как здесь пели совсем недавно? "Народу даже на еду не хватает"?

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.