|
|
|
У червні населення занесло в банки на депозити майже 15 млрд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках в банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 2,8% з 506,9 млрд гривень станом на 1 червня до 521,115 млрд гривень на 1 липня.
Дивися повний текст У червні населення занесло в банки на депозити майже 15 млрд
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89723
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:15
Интересной была бы статистика, за кого проголосовало это население, которое занесло в банки?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:31
Зубожиння такое зубожиння.
Как здесь пели совсем недавно? "Народу даже на еду не хватает"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4481
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 20:09
Sommer написав:
Зубожиння такое зубожиння.
Как здесь пели совсем недавно? "Народу даже на еду не хватает"?
15 млрд. грн/ 39 млн. жителей = 385 грн.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3025
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 503 раз.
- Подякували: 632 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 лип, 2019 20:28
BIGor написав: Sommer написав:
Зубожиння такое зубожиння.
Как здесь пели совсем недавно? "Народу даже на еду не хватает"?
15 млрд. грн/ 39 млн. жителей = 385 грн.
Так если зубожиння и денег на еду не хватает - то во-первых полтриллиона на счетах не держали бы, во-вторых обьем не увеличивался бы, а уменьшался.
Что-то не сходится.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4481
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 21:44
BIGor написав: Sommer написав:
Зубожиння такое зубожиння.
Как здесь пели совсем недавно? "Народу даже на еду не хватает"?
15 млрд. грн/ 39 млн. жителей = 385 грн.
Включая младенцев с пенсионерами
Хотя, конечно, на единицу населения суммы депозитов все ещё мизерные, это да
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25051
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 5912 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 11 лип, 2019 08:27
Sommer, Вы по своей наивности, или реально эти 15 млрд с народом связываете? Их в банки занесли 200-500 человек., а делят на всю страну. Статистика, знаете, такая штука...
-
vor12
-
-
- Повідомлень: 152
- З нами з: 20.10.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 08:33
vor12 написав:
Sommer, Вы по своей наивности, или реально эти 15 млрд с народом связываете? Их в банки занесли 200-500 человек., а делят на всю страну. Статистика, знаете, такая штука...
Ну не 200-500, депозитчиков несколько сотен тысяч - чем не народ?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25051
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 5912 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:21
BIGor написав: Sommer написав:
Зубожиння такое зубожиння.
Как здесь пели совсем недавно? "Народу даже на еду не хватает"?
15 млрд. грн/ 39 млн. жителей = 385 грн.
откуда 39?
"в НБУ сообщили, что лишь 12% украинцев доверяют банкам свои деньги. Более того, лишь 27% жителей имеют банковские счета для хранения средств в принципе."
-
Fenimor
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 23.10.08
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:37
Проголосовали за Зе, теперь верят президенту и несут бабосы. Все нормально.
Есть доверие к президенту, есть оптимизм, будут изменения и все будет хорошо.
А то от одних свинарчуков уже тошно было, не говоря о дорогах, за которые его величество не отвечало.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2427
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|