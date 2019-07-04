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У червні населення занесло в
банки на депозити майже 15 млрд

У червні населення занесло в банки на депозити майже 15 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:16

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Sommer написав:Зубожиння такое зубожиння.

Как здесь пели совсем недавно? "Народу даже на еду не хватает"?

15 млрд. грн/ 39 млн. жителей = 385 грн.
Включая младенцев с пенсионерами
Хотя, конечно, на единицу населения суммы депозитов все ещё мизерные, это да

Смотря с чем сравнивать. 30 лет назад вклады населения УССР (51,5 млн.) в Сбербанк составляли в сумме 65 млрд. советских рублей. - примерно 11 трлн. нынешних российских по НОМИНАЛЬНОЙ покупательной способности, или 175 млрд. долларов в эквиваленте. Против примерно 20 млрд. сейчас.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:23

Re: У червні населення занесло в банки на депозити майже 15

  Волгарь написав:Смотря с чем сравнивать. 30 лет назад вклады населения УССР (51,5 млн.) в Сбербанк составляли в сумме 65 млрд. советских рублей. - примерно 11 трлн. нынешних российских по НОМИНАЛЬНОЙ покупательной способности, или 175 млрд. долларов в эквиваленте. Против примерно 20 млрд. сейчас.

Вот только по реальной покупательной способности та сумма была в разы меньше указанной.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:13

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Смотря с чем сравнивать. 30 лет назад вклады населения УССР (51,5 млн.) в Сбербанк составляли в сумме 65 млрд. советских рублей. - примерно 11 трлн. нынешних российских по НОМИНАЛЬНОЙ покупательной способности, или 175 млрд. долларов в эквиваленте. Против примерно 20 млрд. сейчас.

Вот только по реальной покупательной способности та сумма была в разы меньше указанной.

В РСФСР - точно (при 2-ом ценовом поясе и овощам/фруктам в госторговле по 60 коп/кг 1 месяц в году, в остальные дороже или просто нет). А вот в УССР, при 1-ом ценовом поясе, и овощам/фруктам в госторговле по 9 коп/кг с июле по сентябрь - сложно сказать. Может быть, вполне сопоставимо.
Но суть моего поста, конечно, не в этом.
В том же 88-ом сумма депозитов населения РСФСР в Сбербанке составляла 165 млрд. -всего в 2,5 раза больше, чем в УССР при разнице населения в 2,85 раза. Т.е. накопления среднего украинца были на 15% БОЛЬШЕ, чем среднего россиянина
Сейчас сумма депозитов населения в российских банках около 26 трлн. рублей, что эквивалентно 410 млрд. долларов. Т.е. в 20,5 раз больше, чем на Украине по сумме при разнице постоянного населения в 4,3 раза.
Т.е. через 30 лет накопления среднего украинца в в 4,75 раза МЕНЬШЕ, чем среднего россиянина.
Волгарь
 
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