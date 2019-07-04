У червні населення занесло в банки на депозити майже 15 млрд

Додано: Чет 11 лип, 2019 12:13

Faceless написав: Волгарь написав: Смотря с чем сравнивать. 30 лет назад вклады населения УССР (51,5 млн.) в Сбербанк составляли в сумме 65 млрд. советских рублей. - примерно 11 трлн. нынешних российских по НОМИНАЛЬНОЙ покупательной способности, или 175 млрд. долларов в эквиваленте. Против примерно 20 млрд. сейчас. Смотря с чем сравнивать. 30 лет назад вклады населения УССР (51,5 млн.) в Сбербанк составляли в сумме 65 млрд. советских рублей. - примерно 11 трлн. нынешних российских по НОМИНАЛЬНОЙ покупательной способности, или 175 млрд. долларов в эквиваленте. Против примерно 20 млрд. сейчас.

Вот только по реальной покупательной способности та сумма была в разы меньше указанной. Вот только по реальной покупательной способности та сумма была в разы меньше указанной.

В РСФСР - точно (при 2-ом ценовом поясе и овощам/фруктам в госторговле по 60 коп/кг 1 месяц в году, в остальные дороже или просто нет). А вот в УССР, при 1-ом ценовом поясе, и овощам/фруктам в госторговле по 9 коп/кг с июле по сентябрь - сложно сказать. Может быть, вполне сопоставимо.Но суть моего поста, конечно, не в этом.В том же 88-ом сумма депозитов населения РСФСР в Сбербанке составляла 165 млрд. -всего в 2,5 раза больше, чем в УССР при разнице населения в 2,85 раза. Т.е. накопления среднего украинца были на 15% БОЛЬШЕ, чем среднего россиянинаСейчас сумма депозитов населения в российских банках около 26 трлн. рублей, что эквивалентно 410 млрд. долларов. Т.е. в 20,5 раз больше, чем на Украине по сумме при разнице постоянного населения в 4,3 раза.Т.е. через 30 лет накопления среднего украинца в в 4,75 раза МЕНЬШЕ, чем среднего россиянина.