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Відомі перші результати
запуску оптового ринку...

Відомі перші результати запуску оптового ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:52

Відомі перші результати запуску оптового ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Результати перших 10 днів роботи оптового ринку електроенергії в Україні свідчать, що запуск ринку був успішним.

Дивися повний текст Відомі перші результати запуску оптового ринку електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:52

На сколько был успешным "запуск"- увидим из полученных за июль платежек.
sena_2008atp
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