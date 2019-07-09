Результати перших 10 днів роботи оптового ринку електроенергії в Україні свідчать, що запуск ринку був успішним.
Дивися повний текст Відомі перші результати запуску оптового ринку електроенергії.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 19:52
Відомі перші результати запуску оптового ринку...
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Дивися повний текст Відомі перші результати запуску оптового ринку електроенергії.
Додано: Сер 10 лип, 2019 19:52
На сколько был успешным "запуск"- увидим из полученных за июль платежек.
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