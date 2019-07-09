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Відомі перші результати
запуску оптового ринку...

Відомі перші результати запуску оптового ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:52

Відомі перші результати запуску оптового ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Результати перших 10 днів роботи оптового ринку електроенергії в Україні свідчать, що запуск ринку був успішним.

Дивися повний текст Відомі перші результати запуску оптового ринку електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:52

На сколько был успешным "запуск"- увидим из полученных за июль платежек.
sena_2008atp
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уже получили: электроэнергия подорожала на 25%.
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:59

Re: Відомі перші результати запуску оптового ринку...

  ggl_inter написав:уже получили: электроэнергия подорожала на 25%.

так в статье и говориться что запуск "успешный". Хотя про какой рынок вообще может идти речь если там всего два монополиста - рыжего олигарха ТЭС и гос АЭС? Ну еще немного ГЭС государственных и кидалово с "Зеленым тарифом".
PS Нормальное открытие это сначала синхронизация сети с сетью ЕС потом допуск на внутренний рынок зарубежных конкурентов раз нет своих а вот потом делать что что сделали сейчас. Но увы пожинаем плоды реХформ шоколадного реХформатора...
Джон
 
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