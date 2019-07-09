Результати перших 10 днів роботи оптового ринку електроенергії в Україні свідчать, що запуск ринку був успішним.
Дивися повний текст Відомі перші результати запуску оптового ринку електроенергії.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 19:52
Відомі перші результати запуску оптового ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відомі перші результати запуску оптового ринку електроенергії.
Додано: Сер 10 лип, 2019 19:52
На сколько был успешным "запуск"- увидим из полученных за июль платежек.
Додано: Сер 10 лип, 2019 21:59
Re: Відомі перші результати запуску оптового ринку...
так в статье и говориться что запуск "успешный". Хотя про какой рынок вообще может идти речь если там всего два монополиста - рыжего олигарха ТЭС и гос АЭС? Ну еще немного ГЭС государственных и кидалово с "Зеленым тарифом".
PS Нормальное открытие это сначала синхронизация сети с сетью ЕС потом допуск на внутренний рынок зарубежных конкурентов раз нет своих а вот потом делать что что сделали сейчас. Но увы пожинаем плоды реХформ шоколадного реХформатора...
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:32
Запуск получился очень успешным, для юрлиц на Херсонщине прыгнул тариф с 243.5 на 274,28 +пдв еще
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:24
Не уверен, но мне далеко до оптимизма автора статьи. Причина: откровенный саботаж обслуживания потребителей со стороны предприятия Энера. Все пенсионеры и не только города Винница жаждут лично задушить и руководство, и владельца, и сотрудников этой у*** конторы. Уже прошло более полугода от запуска этой псевдо-фирмы, а они присылают людям двойные, тройные счета! И даже все показания счётчиков электроэнергии, которые в срок им сообщают люди, тупо не принимают в расчёт, пишут отсебятину, а если не уплатишь, то отключат свет. Это рэкет, которые получил власть над полумиллионным городом.
Заслуживают расстрела и управление, и владельцы, которые занимаются раскачкой гражданской войны.
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