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Ще дві країни хочуть
перейти на євро

Ще дві країни хочуть перейти на євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:40

Ще дві країни хочуть перейти на євро

Пропонуємо до обговорення:
Болгарія і Хорватія хочуть до 2023 року вступити в зону спільної валюти євро. Загреб вже звернувся з відповідною заявою, щоб включити куну в Європейський механізм валютних курсів ERM2, обов'язковий для країн-кандидатів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:40

евро подскочит при этом к доллару... наверное
buratinyo
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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