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Ще дві країни хочуть перейти на євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лип, 2019 20:40
Пропонуємо до обговорення:
Болгарія і Хорватія хочуть до 2023 року вступити в зону спільної валюти євро. Загреб вже звернувся з відповідною заявою, щоб включити куну в Європейський механізм валютних курсів ERM2, обов'язковий для країн-кандидатів.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 20:40
евро подскочит при этом к доллару... наверное
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buratinyo
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