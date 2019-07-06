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Renault представила новий
кросовер першого покоління...

Renault представила новий кросовер першого покоління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 00:19

Renault представила новий кросовер першого покоління...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Renault презентувала оновлений кросовер Duster першого покоління для індійського ринку. Модель отримала зміни в екстер'єрі та інтер'єрі, а також обзавелася модернізованим мультимедійним комплексом.

Дивися повний текст Renault представила новий кросовер першого покоління Duster (фото).
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