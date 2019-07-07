Про це повідляє ДФС на своєму сайті.
Дивися повний текст В ДФС нагадали, які штрафи заплатять українці при несплаті податку на доходи фізичних осіб.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 07:07
В ДФС нагадали, які штрафи заплатять українці при...
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Дивися повний текст В ДФС нагадали, які штрафи заплатять українці при несплаті податку на доходи фізичних осіб.
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