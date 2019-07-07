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В ДФС нагадали, які штрафи
заплатять українці при...

В ДФС нагадали, які штрафи заплатять українці при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 07:07

В ДФС нагадали, які штрафи заплатять українці при...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідляє ДФС на своєму сайті.

Дивися повний текст В ДФС нагадали, які штрафи заплатять українці при несплаті податку на доходи фізичних осіб.
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